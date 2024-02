Sit in ad Ostia per la sicurezza stradale

"Serve maggiore attenzione per la sicurezza stradale. Dobbiamo innanzitutto proteggere gli utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti. Chiediamo mille attraversamenti pedonali rialzati in tutta Roma e aree limitrofe. Si sta facendo troppo poco, e la gente continua a morire sulle strade. Solo qualche giorno fa è morta ad Acilia Alba Ronconi una signora di 82 anni attraverso la strada, e qui vogliamo ricordare anche Carme Gattullo, una giovane studentessa investita strisce a pochi metri da questa piazza. Diciamo basta a questa violenza delle auto, ecco perché ho lanciato la Petizione Lazio Strade Sicure patrocinata dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada - AIFVS, che si può firmare sul sito www.laziostradesicure.it rivolta al Consiglio regionale del Lazio". Lo ha detto il consigliere della Regione Lazio, Alessio D'Amato durante sit-in per la sicurezza stradale, organizzato da Azione Municipio X a Ostia, Piazza della Stazione Vecchia, davanti alla sede del Municipio per sostenere la Petizione Lazio Strade Sicure e dire basta alle stragi sulle strade. Insieme ad Alessio D'Amato consigliere regionale di Azione e promotore della legge Lazio Strade Sicure, Andrea Bozzi consigliere municipale di Azione, Raffaella Vecchiarelli coordinatore Municipio X di Azione e Sergio Toscano responsabile sede di Roma dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada aps - AIFVS.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA