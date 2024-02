A Forlì a 145 km orari in tangenziale, multa da 500 euro

Cinque automobilisti che andavano a una velocità superiore ai limiti sono stati fermati dalla Polizia stradale lungo la tangenziale Est di Forlì: grazie al Trucam (il dispositivo che consente di verificare in tempo reale il rispetto dei limiti di velocità), in particolare, le pattuglie hanno sorpreso un 43enne che guidava a 145 chilometri all'ora, dove il limite è 90.

Per l'uomo è scattata una multa da oltre 500 euro e il taglio di sei punti dalla patente, ritirata per l'invio in prefettura, chiamata ora a sospenderla per un periodo tra uno e tre mesi.

Gli agenti hanno inoltre monitorato i mezzi pesanti in transito in A14 e lungo la Statale Tiberina. Tre di questi erano in condizioni disperate: tra specchietti mancanti, serbatoi del gasolio corrosi dalla ruggine, ammortizzatori completamente scarichi, perdite di liquido refrigerante sono scattate sanzioni per oltre 2.000 euro complessivi. Inoltre i veicoli dovranno essere sottoposti a revisioni straordinarie prima di poter tornare in circolazione.



