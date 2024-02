Volvo punta sul Mobility innovation destination Torslanda

Volvo punta anche sul Mobility innovation destination Torslanda, polo di sperimentazione specifico per lo sviluppo automobilistico, di prossima realizzazione e situato in prossimità del cuore delle nostre attività operative della casa svedese, a Göteborg.

L'iniziativa si inserisce nel quadro del processo di elettrificazione e dello sviluppo della prossima generazione di auto elettriche di fascia alta, oltre a rappresentare un rinnovato impegno nei confronti della città che ospita la casa automobilistica dalle sue origini e ormai da quasi cent'anni.

Il centro di innovazione consentirà a Volvo di testare le tecnologie emergenti in un ambiente pensato per simulare lo scenario di una società futura. Invece di sviluppare tecnologie solo nei laboratori e in appositi centri, il progetto consentirà di collaudare, convalidare e introdurre le innovazioni in un contesto simile a quello urbano.

Oltre alla realizzazione di nuovi edifici e strutture per i test, gli studi ingegneristici e lo sviluppo di materiali, Volvo prevede di ampliare il suo campus, per accogliervi aziende start-up e partner commerciali.

"Con questa iniziativa - ha commentato Jim Rowan, Ceo di Volvo Cars - intendiamo creare un ecosistema in cui poter sviluppare il futuro della mobilità, prendendo in considerazione contemporaneamente vari elementi quali le automobili, la tecnologia al loro interno e l'infrastruttura che le circonda".

La prossima fase del progetto di creazione del nuovo centro consiste nella costruzione degli edifici che ospiteranno moderni uffici proprio di fronte all'attuale campus.

Il Mobility innovation destination Torslanda andrà ad aggiungersi alla lista sempre più nutrita delle sedi fisiche di Volvo in tutto il mondo, che include il centro di test del software che la casa ha recentemente inaugurato a Göteborg e diversi Tech Hub.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA