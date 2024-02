La Bmw M Hybrid V8 Art Car sarà presentata a Parigi

Sarà presentata nella giornata del 21 maggio, presso il Centre Pompidou di Parigi, in Francia, la 20ª Art Car Bmw. Si tratta della M Hybrid V8, disegnata dall'artista Julie Mehretu, che correrà nella 24 Ore di Le Mans nelle date del 15 e 16 giugno. La vettura avrà il numero di partenza 20, l'equipaggio che avrà il compito di guidarla in gara è composto da Sheldon van der Linde, Robin Frijns, e René Rast, e sarà la prima Art Car dalla stagione 2017.

Il design concepito da Julie Mehretu utilizza il vocabolario di colori e forme di un dipinto di grande formato già esistente, appartenente a una serie di opere più recenti: il motivo dell'immagine risultante è una fotografia ad alta risoluzione sui contorni del veicolo realizzata con una tecnica di mappatura 3D. In conformità con i regolamenti della FIA, la versione 3D dell'opera d'arte può essere applicata alla Bmw M Hybrid V8 solo con una pellicola.

"È stato solo dopo aver partecipato alla 24 Ore di Daytona l'anno scorso che l'idea di come affrontare la BMW Art Car si è davvero cristallizzata - ha affermato Julie Mehretu - pensavo alla griglia di Frank Stella e a come questa potesse essere un omaggio agli ex artisti della BMW Art Car. E continuavo a pensare a questo quadro nel mio studio che avevo appena terminato e al modello dell'Art Car che era nel mio studio e ho pensato che forse potevamo provare a far muovere l'auto attraverso questo quadro".



