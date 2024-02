Urso, da Stellantis mi aspetto gigafactory anche in Italia

"Mi sono confrontato con Stellantis, com'è doveroso, più volte in questi mesi di governo. Ho incontrato due volte Tavares, una volta a Roma, e in quell'occasione assicurò l'obiettivo di raggiungere un livello produttivo in Italia di un milione di veicoli. Lo disse pubblicamente. Poi l'ho incontrato anche in Francia, quando hanno inaugurato la prima gigafactory. Mi aspetto che presto sia realizzata anche nel nostro Paese". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un punto stampa a Bruxelles. Allo stesso modo, ha aggiunto il ministro, "ho incontrato per tre volte John Elkann".

Urso, 'dal 2025 sposteremo incentivi auto alla produzione'

"Il piano straordinario per sostenere l'acquisto di auto sarà attuato a breve, prevede quasi un miliardo e ora è alla concertazione con gli altri ministri.

Dal prossimo anno gli incentivi non saranno più al consumo ma alla produzione per incentivare chi voglia produrre nel nostro Paese sia auto che componentistica". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un punto stampa a Bruxelles.

