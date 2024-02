Con il trattore abbattuti cartelli dei limiti a 30 all'ora

Un altro emulo di "vendicatori" alla Fleximan si è prodotto in veneto stavolta nell'abbattimento dei cartelli stradali che indicavano il limite di velocità a 30 chilometri all'ora, piazzati da poco meno di un giorno a Cappella Maggiore, in provincia di Treviso.

Si tratterebbe di un uomo che verso le 22 di giovedì, ha agito alla guida di un trattore, abbattendo cinque cartelli stradali. A segnalarlo le testimonianze di alcuni residenti e i segni degli pneumatici vicino ai cartelli abbattuti.

La sindaca, Mariarosa Barazza, ha annunciato che presenterà denuncia, e che intanto rimetterà a posto i cartelli.

L'ordinanza della 'zona 30' era stata emessa dal Comune il 26 gennaio scorso, per motivi di sicurezza dei residente e dei pedoni, che transitano nella strada, stretta e a curve. Sui social, ovviamente, si sono susseguiti commenti a favore e contro l'ennesimo vandalo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA