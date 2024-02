Hamilton-Ferrari, sui media esteri è "il sisma" che scuote la F1

Ha acceso l'interesse dei media di tutta Europa, oltre all'entusiasmo di quelli inglesi, la notizia del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025. THE GUARDIAN lo definisce "assolutamente inatteso" e parla di "scelta in linea con le sue precedenti, audaci decisioni", degna di un pilota che "non si è mai tirato indietro davanti alle sfide". Secondo il TIMES "la Ferrari esercita su Hamilton lo stesso fascino che il Real Madrid esercita sui calciatori" ed aggiunge che nell'ultimo giorno del mercato invernale il colpo a sorpresa è arrivato, ma non dal pallone. Il DAILY MAIL parla di accordo da 40 milioni di sterline ed anticipa che potrebbe essere Daniel Ricciardo a prendere il posto del sette volte campione del mondo alla Mercedes. Il sito di BBC SPORT definisce il trasferimento "un sisma" per la F1 e si interroga se, a 40 anni compiuti, "la scommessa di puntare sulla Ferrari ripagherà" Hamilton.

Grande eco anche sui media francesi, a partire da L'EQUIPE che parla di "bomba nel paddock" e di "cataclisma per la Mercedes". Firmando per la Ferrari Hamilton "ha colto tutti di sorpresa". Almeno quanti non si sono accorti - sottolinea il giornale - che, quando le voci del clamoroso cambio di sedile hanno cominciato a prendere corpo, il titolo Ferrari a Wall Street è schizzato "dai 318 euro di mezzogiorno a oltre 350 alle 15:30". "Terremoto in Formula 1" è il titolo di LE MONDE.

In Spagna MARCA si chiede se non si tratti "del trasferimento più importante nella storia della Formula 1", evoca un "terremoto come l'arrivo di Senna alla Williams, di Schumacher alla Ferrari o di Alonso alla McLaren". E insiste sul valore non solo sportivo di schierare un pilota famoso come Hamilton, che porterà con se "la sua legione di fan in tutto il mondo, il suo profilo vegano, musicale, ecologico e glamour e, soprattutto, la storia di un pilota monumentale". AS ha raccolto le voci di alcuni commentatori autorevoli. Spiccano le parole di Flavio Briatore, a lungo manager vincente nel Circus: il duo Hamilton-Ferrari funzionerà? "Non lo so, prima devi avere la macchina giusta. Puoi arruolare Batman in squadra, ma se la macchina non è competitiva il pilota non può fare la differenza.

È fondamentale che la vettura funzioni. La Ferrari deve investire nell'area tecnica".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA