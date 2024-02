A Maranello sono già tutti pazzi per Hamilton

Caffè, brioche e Lewis Hamilton. Nella città della Rossa non esiste argomento più inflazionato dell'arrivo del pilota britannico alla Ferrari ad affiancare l'apprezzatissimo Charles Leclerc. Il colpo dei colpi in F1, arrivato paradossalmente proprio in coincidenza con la chiusura del calciomercato, ha ravvivato a Maranello entusiasmi 'antichi', risalenti quanto meno al regno di Michael Schumacher.

Già, perché il pensiero dei ferraristi che abitano la capitale del Cavallino va esattamente al tedesco, il più vincente della storia assieme, guarda caso, al classe '85 pronto a dire addio alla Mercedes.

L'eventuale ottavo mondiale di Hamilton, a quel punto l'unico al mondo, sarebbe come in continuità, sottolineano gli appassionati alla Mecca dei motori in Emilia, con quel passato a tratti epico interrottosi nel 2006, che di Schumacher ha fatto a lungo l'inarrivabile.

Dai tifosi di tutto il mondo che esultano sui social, l'entusiasmo arriva fino a Maranello, dove la voglia di vedere le Rosse primeggiare per davvero, come un tempo, è davvero tanta. La si è vista anche di recente con la conquista, l'estate scorsa, della edizione numero cento della 24 Ore di Le Mans.

Dapprima le celeberrime campane suonate a festa, poi la sfilata dei bolidi in centro e le immancabili bandiere. Scene che mancavano da troppi anni, i cui ricordi più recenti risalivano altrimenti alla prima decade dei Duemila e al glaciale Kimi Raikkonen. Sarà Hamilton il tanto atteso messia ferrarista? Interpellato da ANSA, anche il sindaco di Maranello Luigi Zironi non nasconde l'entusiasmo per una notizia che registra giri record attorno a piazza Libertà: "Sarà una grande emozione vedere uno dei migliori piloti di sempre sedere al volante dell'auto più iconica al mondo. Combinate assieme - continua Zironi - la magia delle Rosse e la maestria di Hamilton promettono momenti davvero speciali, per Maranello e per tutti i tifosi del Cavallino Rampante. E l'accoppiata con il talento cristallino di Leclerc sarà tra le più suggestive mai viste".





