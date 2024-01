Terzo autovelox abbattuto nel Ravennate in stile Fleximan

Nella notte in stile Fleximan è stato abbattuto uno degli autovelox attivi sulla circonvallazione di Faenza, nel Ravennate, in direzione Forlì.

Lo strumento è stato trovato riverso sul campo adiacente. Si tratta del terzo velox abbattuto in pochi giorni sulle strade ravennati. Prima era toccato allo strumento di via Dismano nei pressi della frazione di Osteria. E poi a quello di via Borello a Castel Bolognese.

"Come ogni danneggiamento del patrimonio pubblico - ha precisato il sindaco di Faenza Massimo Isola - l'abbattimento di stanotte lungo la circonvallazione è e resta un reato. Ed è perfino superfluo ricordare che anche nei casi in cui qualcuno consideri ingiuste certe regole, decidere di farsi giustizia da soli significa passare inesorabilmente dalla parte del torto.

Condanno perciò il gesto e spero si potrà individuare l'autore".

Il primo cittadino ha poi voluto "ribadire che il teorema di alcuni, secondo cui gli autovelox siano strumenti 'per far cassa' , è palesemente falso. Ogni centesimo raccolto, per legge va infatti reinvestito in interventi di miglioramento della sicurezza stradale: mai sufficienti visto l'alto numero di persone che continua a perdere la vita sulle strade, a causa, prima di tutto, di distrazioni ed eccesso di velocità".



