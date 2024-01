Montezemolo, 'non abbiamo più un'azienda auto, Parigi decide'

"Sono molto preoccupato dall'inesorabile deindustrializzazione del Paese. Oggi non abbiamo più un'azienda automobilistica in Italia. La verità è che tutte le decisioni che riguardano il mercato italiano sono prese a Parigi. Siamo arrivati a un punto tra l'assurdo e l'umiliante, cioè che una macchina come la '600 venga prodotta in Polonia. Vedere produrre la '600 in Polonia, quando tutti gli stabilimenti ex Fiat sono in cassa integrazione, è una cosa che non mi pare vera".

Lo ha detto Luca Cordero di Montezemolo alla trasmissione In altre Parole su La7, condotta da Massimo Gramellini.

"La Meloni ha ragione a dire che le auto pubblicizzate come italiane debbano essere prodotte in Italia. Insieme a Germania e forse meglio della Francia, eravamo il Paese che produceva le più belle automobili del mondo. Oggi, visto che è così calata la produzione da quando è entrata in campo Stellantis, facciamo almeno in modo che delle aziende automobilistiche straniere vengano a produrre in Italia", ha detto Montezemolo.

"Molti fornitori italiani mi hanno detto di aver ricevuto una lettera in cui si promuoveva il Marocco in termini di investimenti. E' una brutta cosa. Io credo che in questo momento non abbia senso, avendo stabilimenti e fornitori così di qualità, così validi, che rischiano di andare in grande difficoltà", ha aggiunto.



