Esemplare di Alfa Romeo T10 Autotutto all'asta da Bonhams

È stato messo all'asta da Bonhams un esemplare di Alfa Romeo T10 Autotutto Camper Van. Il veicolo in questione risale al 1955 ed è stato completamente restaurato.

Il motore è l'originale diesel a due tempi sovralimentato. La serie di furgoni T10 Autotutto fu introdotta nel 1954 con un impatto rivoluzionario per l'epoca, che avrebbe poi avuto un'influenza significativa sul design dei furgoni commerciali nei decenni a venire.

All'interno c'è tutto il necessario per campeggiare all'insegna del confort. Se al riposo è dedicato un divano verde che si ripiega in un letto matrimoniale, non manca nemmeno un lavandino collegato a serbatoi di acqua potabile a bordo. C'è un tavolo pieghevole, ampi spazi per lo stoccaggio di tutto il necessario e una stufa a gas con una bombola rimovibile.

Per un miglior confort e migliorarne l'abitabilità, poi, il camper è stato dotato di un tetto rialzato, la cui sezione anteriore, sopra la cabina, ha un piccolo portabagagli pensato per il posizionamento di una ruota di scorta. Il tetto è accessibile tramite una scala pieghevole, rifinita nello stesso verde dell'esterno bicolore.

L'asta è fissata per il primo febbraio e il prezzo indicativo oscilla tra i 90 e 110.000 euro.

