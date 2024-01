Fleximan arriva in Lombardia, abbattuto un autovelox

Fleximan è arrivato in Lombardia.

In provincia di Bergamo è infatti stato tagliato di netto il palo dell'autovelox fisso collocato sulla statale 42 ad Albano Sant'Alessandro. Come riferisce oggi L'Eco di Bergamo, l'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e ieri e alle 5 di ieri mattina gli automobilisti si sono accorti del palo finito nella scarpata a lato della strada, dove il limite è 90 chilometri orari. Non è stato invece toccato l'apparecchio gemello sull'altro lato della statale.

In quel tratto gli autovelox fissi sono presenti fin dal 2002 e ogni anno rilevano circa 5.500 infrazioni. Non sono presenti telecamere che possano aver ripreso Fleximan in azione.



