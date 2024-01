Ventimiglia, da un solo autovelox 38mila multe in sei mesi

Sono state 85.058 le multe per violazioni del Codice della strada emesse dalla polizia locale a Ventimiglia nel 2023, di cui quasi la metà, 38.854 verbali sanzionati da un solo autovelox. Un numero che, in rapporto alla popolazione intorno ai 24mila abitanti, piazza la città di confine ai primi posti in Italia nella classifica delle multe stradali. Sono i dati forniti dal Comune di Ventimiglia.

Si tratta di infrazioni in gran parte accertate tramite street control, semafori intelligenti e autovelox. Il primo gradino del podio spetta all'autovelox sulla strada statale 20 in frazione Trucco in funzione dal mese di luglio 2023: in circa sei mesi d'operatività sono stati recapitati 38.854 verbali, soprattutto a cittadini italiani e francesi che abitano in val Roya e che usano tutti i giorni la strada per recarsi al lavoro.

In quel punto il limite di velocità è di 50 chilometri all'ora, ma il sindaco della città di confine Flavio Di Muro ha chiesto ad Anas di aumentarlo a 70 chilometri orari, senza tuttavia avere ancora ricevuto una risposta. Al secondo posto con 15.053 verbali ci sono le multe elevate dagli agenti tramite palmare. Al terzo gradino del podio c'è il dispositivo di rilevamento della velocità situato sull'Aurelia in direzione Balzi Rossi con 10.874 verbali notificati. Al quarto posto il dispositivo dell'Aurelia in direzione di Ponte San Ludovico con 6.142 sanzioni rilevate. Il totale delle infrazioni accertate con autovelox ammonta a 59.215 unità. Le multe per sosta vietata certificate tramite street control sono state 1.498. I semafori intelligenti, che multano chi passa col rosso, sono valsi 8.721 verbali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA