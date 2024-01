Ferrari: Thomas Neubauer diventa pilota ufficiale

C’è un nuovo pilota ufficiale in casa Ferrari, si tratta del francese Thomas Neubauer, classe 1999, veterano nel Ferrari Challenge, e con una vittoria nelle finali mondiali del monomarca del cavallino rampante nel 2022. Nello specifico, il ventiquattrenne transalpino si è aggiudicato 34 vittorie nella classe principale, ovvero il Trofeo Pirelli, nel giro di 5 stagioni, tra cui il primo posto nell’appuntamento di Le Mans 2023, in concomitanza con la gara del centenario della 24 Ore vinta dalla Ferrari 499P numero 51.

Inoltre, Neubauer ha trionfato nel GT World Challenge Europe con il titolo nella Sprint Cup nel 2019 e nella Endurance Cup nel 2022. Sempre nello stesso campionato si è aggiudicato, nel 2023, la vittoria ad Imola, alla 24 Ore di Spa-Francorchamps, e nell’appuntamento di Barcellona, oltre al trionfo nelle 24 Ore di Dubai e del Nurburgring. Al momento, ancora non è stato annunciato il suo programma per il 2024, ma presto Ferrari fornirà una comunicazione in merito. “Far parte degli ufficiali Ferrari - ha dichiarato Neubauer - è il sogno di tanti piloti: aver l’opportunità di gareggiare per il cavallino rampante è per me un onore ed una grande responsabilità”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA