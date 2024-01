Smog, nuova ordinanza di blocco del traffico a Frosinone

Lo smog non abbandona l'aria di Frosinone ed il Comune ordina un nuovo blocco del traffico, ampliandone questa volta la durata: scatterà da domani e durerà fino a tutto il 22 gennaio prossimo. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha formato oggi l'ordinanza. Le centraline Arpa hanno rilevato in questi giorni una concentrazione di polveri sottili nell'aria del capoluogo superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Per questo è stato deciso il divieto di circolazione, in ambito viario urbano, per le auto fino ad Euro 4 diesel (dalle ore 8.30 alle ore 18.30); per i veicoli commerciali fino ad Euro 3 diesel (dalle ore 8.30 alle ore 12.30); per le auto a benzina fino ad Euro 3 ed i furgoni a benzina fino ad Euro 2. I divieti non riguardano i veicoli elettrici, ibridi, a gas metano e a Gpl. Stop invece per i generatori di calore alimentati a biomassa legnosa mentre per i termosifoni è stato imposto il limite di 19 gradi.



