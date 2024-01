Pininfarina vince quattro Good Design Award

Il Chicago Athenaeum ha nominato il people mover Holon, la cabina per fototessere Icona, il trapano Bosch Gsr -90C Professional e il dispositivo di controllo accessi Kronotech Kp-10 vincitori del Good Design Award 2023 nelle categorie Transportation, Safety and Security, e Tools. Il Good Design Award è il più antico e prestigioso riconoscimento internazionale che premia ogni anno i migliori designer per il loro impegno nel realizzare prodotti innovativi e all'avanguardia. Il programma di design è organizzato dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture in collaborazione con lo European Center for Architecture Art Design and Urban Studies. Pininfarina è stata premiata dalla giuria del Good Design Award 2023 per la sua abilità nel progettare soluzioni di design innovative e funzionali, grazie alle sue competenze multidisciplinari. Holon è un people mover elettrico a guida autonoma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA