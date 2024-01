Guida auto ma patente fu revocata da prefettura, denunciato

Continua la serrata attività di controllo sulla circolazione stradale disposta dal comando della polizia municipale di Camaiore (Lucca). Questa volta gli agenti in un controllo a Capezzano Pianore, sempre con l'utilizzo del Targa System hanno intercettato l'ennesimo veicolo senza copertura assicurativa, inoltre hanno accertato che chi lo conduceva, un 54enne, era senza patente perchè revocata con provvedimento della prefettura di Lucca del 2021.

Dal controllo emergeva anche che il veicolo era privo di revisione, sospeso dalla circolazione. Così al conducente sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 8.000 euro ed è stato denunciato all'autorità giudiziaria per reiterata guida senza patente. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Sanzione di 300 euro, poi, anche per la proprietaria del veicolo, a causa dell'incauto affidamento del veicolo. Il comandante Claudio Barsuglia ringrazia il personale della polizia municipale che ogni giorno contribuisce a garantire maggiore sicurezza nella circolazione stradale.



