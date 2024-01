Nissan X-Trail Mountain Rescue: perfetta per la neve

Con la trasformazione mediante i cingoli utilizzati al posto delle ruote, la Nissan X-Trail diventa un mezzo di soccorso ideale per il territorio montano, e viene ribattezzata Mountain Rescue. Questo veicolo particolare sarà esposto in un box di vetro nella località sciistica italiana di Cervinia. Oltre ai cingoli da neve, che hanno comportato l'allargamento dei parafanghi, il crossover giapponese ha guadagnato un portapacchi su misura fornito anche di una barella a guscio rigido, e di pale da neve. Non mancano una sirena, una barra luminosa lampeggiante, e delle luci addizionali sul tetto. L'altezza da terra, superiore di 23 cm rispetto alla versione stradale, inoltre, ha reso necessario montare due pedane laterali. All'interno la X-Trail Mountain Rescue ha visto l'installazione di una barella in luogo dei sedili posteriori, dove rimane una seduta per un medico professionista.





Ovviamente, la vettura può contare sull'esclusivo sistema di trazione integrale e-4ORCE, costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, che agiscono direttamente sulle ruote, con un sofisticato sistema capace di regolare la forza motrice sulla singola ruota in un decimillesimo di secondo, in maniera automatica.

X-Trail Mountain Rescue, sostenendo la campagna Ride Responsibly, porta anche un messaggio a favore della sicurezza sulle piste da sci. Infatti, in cinque località sciistiche europee, Nissan installerà cartelli digitali che invitano gli amanti della neve a rallentare nei punti di intersezione fra le piste. Questa tipologia di cartelli riesce a monitorare la velocità degli sciatori in avvicinamento, mostrando la scritta "Grazie" a chi procede a una andatura adeguata o "Rallenta" in caso di velocità eccessiva.

