Dakar: 9/a tappa a Van Beveren fra le moto e Loeb fra le auto

(ANSA) - AL'-ULA, 16 GEN - Il francese Adrien VAan Beveren, in sella a una Honda, ha vinto la nona tappa delle moto della Dakar, con una speciale di 400 km fra dune e tratti rocciosi, completando la prova in 4 ore 36'16". Al secondo posto, staccato di 42 secondi, l'americano Ricky Brabec che è al comando della classifica generale con 11'16" su Van Beveren. Al terzo posto di giornata il cileno della Honda Pablo Quintanilla.

Fra le auto ha vinto la tappa il pluricampione del mondo di rally Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme), con il tempo complessivo di 4 ore, 17'33". Alle sue spalle Carlos Sainz (Team Audi) a 4'14", mentre terzo si è piazzato l'altro francese Mathieu Serradori (Century Racing Factory) a 4'43" e quarto il belga Guillaume De Mevius (Overdrive Racing) a 9'52".

In classifica generale è primo Sainz con 20'33" su Loeb e 1 ora 12'02" sul brasiliano Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing).





