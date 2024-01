Trentino mobilità rilascia da oggi permessi per la Ztl di Trento

A partire con oggi, 15 gennaio, Trentino mobilità si occupa di rilasciare i permessi temporanei per l'accesso alla Ztl di Trento. Il servizio, presentato in conferenza stampa, viene effettuato in sostituzione della Polizia locale. Il percorso del passaggio di consegne, iniziato nei mesi scorsi dopo la stipula, il 30 giugno 2023, del contratto di servizio con il quale il Comune di Trento affida alla società partecipata una serie di servizi, tra i quali il rilascio dei permessi.

Nel 2022 sono state presentate 7.705 richieste da 2.767 persone.

Rimangono attivi anche la richiesta via email e lo sportello al pubblico in piazzale Sanseverino 29. Solo nei casi di emergenza, per il rilascio di permessi temporanei di brevissima durata per il giorno stesso o per quello successivo ci si può rivolgere al piantone della Polizia locale in via Maccani.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA