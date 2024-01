Dakar: 8a tappa; moto, seconda vittoria per Benavides

Il motociclista argentino Kevin Benavides (KTM) conquista la sua seconda vittoria alla Dakar-2024 facendo segnare il miglior tempo nell'ottava tappa tra Al-Duwadimi e Hail, in Arabia Saudita. La speciale di oggi, di 458 km, è stata meno intensa delle ultime tappe: senza grossi ostacoli, qualche traccia rocciosa e una neutralizzazione di 179 km nel mezzo del percorso.

Benavides, campione in carica, ha preceduto il fratello Luciano (Husqvarna), staccato di 31 secondi di distanza. Il francese Adrien Van Beveren (Honda), in testa all'ultimo intermedio, ha volontariamente allentato la corsa e ha concluso 3° a 1'27, evitando così il pesante compito di aprire martedì la speciale della 9a tappa, annunciata come molto complicata e difficile. Il leader della classifica generale, l'americano Ricky Brabec (Honda) ha terminato la sua gara a 4'08'' di distacco, ma guadagnando qualche secondo sul suo più diretto rivale Ross Branch (Hero), ora a 2' a 42''. Quarto di tappa a 1'41, il cileno Ignacio Cornejo (Honda) conserva il suo terzo posto a 4'21'' dietro al suo compagno di squadra Ricky Brabec.

Domani i concorrenti affronteranno la nona tappa completa: più di 400 km di speciali, dune, navigazione complicata e percorsi rocciosi e sabbiosi.



