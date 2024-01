Sicurezza stradale, in Campania 'Sii Saggio, Guida Sicuro'

Coinvolgere gli studenti con un concorso di idee in vista di un vero e proprio 'Festival della sicurezza stradale' che si terrà l'8 maggio in Piazza Municipio a Napoli: e' stata presentata presso il Centro di produzione Rai la decima edizione, con molte novità, del progetto sulla sicurezza stradale "Sii Saggio, Guida Sicuro" promosso dalla Regione Campania e attuato da Anci Campania in collaborazione con l'Associazione Meridiani e con numerosissimi partner istituzionali, dagli Atenei campani alle scuole. Nel 2023 nella città di Napoli si segnala intanto un aumento del 30% delle vittime per incidenti stradali: 34 sono stati infatti gli incidenti mortali ed aumentano anche quelli con lesioni. La presentazione dell'ormai consolidata iniziativa è stata l'occasione per ribadire la centralità del tema educativo dal momento che sono proprio i giovani i soggetti più a rischio.

Mario Morcone assessore alla Sicurezza della Regione Campania ha sottolineato che si tratta "di un impegno che la Regione sente come importante, che qualifica il governo del territorio, e che serve soprattutto a salvare vite". Antonio De Iesu assessore alla Legalità e Sicurezza Comune di Napoli ha ricordato: "per noi la sicurezza è una priorità. Insieme all' assessore Cosenza stiamo elaborando una strategia, esaminando anche ipotesi di autovelox". Roberto Fasanelli (Università Federico II) ha ribadito "il ruolo fondamentale del modello educativo formativo e l'importanza del coinvolgimento degli studenti". Per quanto riguarda il concorso di idee dal titolo "Inventa una soluzione per la sicurezza stradale", gli organizzatori sottolineano che si tratta di una iniziativa dinamica, dove gli studenti sono protagonisti. Nelle scuole interverranno personale esperto e formatori dell'Università Federico II, al termine del percorso saranno assegnati 48 premi. La cerimonia finale sarà ospitata dal Teatro Mercadante nella giornata dell'8 maggio, quando sarà allestito il villaggio della sicurezza stradale. Il progetto presenta come claim originale: "La strada del rispetto ti porta ovunque" che è in linea con le strategie di azione del Piano nazionale sulla sicurezza stradale 2030 e dell'Eu Road safety policy framewoork 2021-2030. Tra gli intervenuti il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Franco Picarone e il presidente di Anci Campania, Carlo Marino che ha notato: "Siamo nel pieno di una guerra. Lo scorso anno, nonostante una leggera flessione, i morti sono stati quasi tremila. Quindi dobbiamo fare di più, imporci uno sforzo collettivo, tutti insieme, contribuire a una responsabilita che ci richiama ad azioni concrete".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA