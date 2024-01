Dakar: Loeb vince 6/a tappa auto, Sainz leader della classifica

Il francese Sebastien Loeb (Prodrive) ha vinto venerdì mattina la sesta tappa della Dakar, detta "48 ore", precedendo il veterano Carlos Sainz, leader della classifica generale. E' stata una scommessa vincente quella di Loeb, che mercoledì scorso aveva scelto di perdere qualche minuto, per partire lontano dai primissimi e poi recuperare nella frazione che riteneva alui più congeniale. Così alla fine ha vinto in 7 ore 21'56" sec davanti al 61enne spagnolo Sainz sr, staccato di 2'01" ma che ha preso il comando della classifica, e allo svedese Mattias Ekström.

Per il 9 volte campione del mondo di rally si tratta della seconda vittoria di tappa - la 25/a in carriera - di questa edizione della Dakar, dopo il successo ottenuto nella quarta speciale.

Ieri Loeb era solo terzo, alle spalle di Sainz, al termine della prima parte di questa 6a tappa "48 ore piatte", un anello di 780 km nel deserto con più di 600 km di prove speciali per moto e quasi 550 per le auto. Questa tappa ha causato tanti problemi ad alcuni dei favoriti: l'ex leader della classifica, il saudita Yazeed Al-Rajhi, si è ritirato ieri dopo essersi ribaltato più volte e aver gravemente danneggiato la sua Toyota.

Questa mattina, Nasser al-Attiyah, campione in carica della Dakar, e il suo compagno di squadra Mathieu Baumel hanno riscontrato un problema meccanico che potrebbe costare al qatariota la terza vittoria consecutiva. Un'altra 'maledizione': il "signor Dakar" Stéphane Peterhansel - 14 vittorie - è rimasto bloccato nel deserto ieri a mezzogiorno, a causa di un guasto idraulico che gli ha impedito di azionare il martinetto per cambiare una ruota e che lo ha privato del servosterzo.



