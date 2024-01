Dakar: Van Beveren vince la 6/a tappa delle moto

Il francese Adrien Van Beveren, su Honda, ha vinto la sesta tappa della Dakar 2024, conosciuta come "48 ore" e distribuita su due giorni anche nella categoria motociclistica. Ha vinto in 7 ore 57'29" davanti all'australiano Toby Price e all'americano Ricky Brabec, nuovo leader della classifica generale. Questa è la sua quarta vittoria alla Dakar dalla sua prima partecipazione nel 2016.

Adrien Van Beveren, che in classifica generale è al quarto posto, aveva già preso il comando ieri nella prima parte di questa sesta tappa. All'ultimo punto di cronometraggio completo prima che la gara fosse sospesa alle 16, come previsto, Van Beveren era davanti al suo compagno di squadra Honda Brabec di 1 minuto e 21 secondi. Toby Price era terzo a '49". Alla fine, l'australiano ha preso il secondo posto, a 4'13" da Van Beveren, mentre Brabec si è piazzato terzo a 5'02".

I 'centauri' impegnati in questa '48 ore' ieri avevano già percorso 513 km, mentre questa mattina avevano solo un centinaio di chilometri da percorrere per completare questa tappa del raid, dopo aver dormito in tenda, senza assistenza o comunicazione possibile.



