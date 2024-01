Toyota GR Yaris Rally2 riceve l'omologazione FIA

Toyota estende il suo impegno nelle corse su strada con la GR Yaris Rally2 sviluppata per i clienti che si cimentano nel motorsport. Adesso, con il raggiungimento dell'omologazione della FIA, la vettura in questione può essere venduta in tutto il mondo. La GR Yaris Rally2 rappresenta per il brand delle tre ellissi un nuovo terreno di conquista, visto che nasce con l'obiettivo di far trionfare nelle competizioni i clienti e non i piloti ufficiali. L'auto, apparsa per la prima volta in pubblico al Rally Japan 2022, è stata sottoposta ad un severo programma di test nelle condizioni più disparate e con piloti differenti in diverse zone del mondo, percorrendo oltre 15.000 km.

Con questa vettura la connessione tra il motorsport e la produzione di serie diventa ancora più diretta, e viene sottolineato l'impegno del marchio nel realizzare anche automobili performanti oltre a veicoli sostenibili.

