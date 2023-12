Ferrari Testarossa diventa targa con Niels van Roij Design

Niels van Roij Design ha accettato la sfida di modificare una Ferrari Testarossa per farla diventare targa. E' questo il nuovo progetto a cui l'azienda sta lavorando; nello specifico si tratta di un esemplare datato 1987, verniciato con il classico colore rosso che contraddistingue le creazioni di Maranello.





La vettura in questione non è stata concepita per essere trasformata, ma, nel tempo, non sono mancate le interpretazioni sul tema rodaster. Dalle foto diffuse sul sito ufficiale, si evince come Niels van Roij Design stia operando sul tetto per scoprire la zona centrale e regalare alla Testarossa una configurazione targa.

In base alle indicazioni del cliente, l'auto dovrà mantenere il DNA originario del modello da cui deriva, sulla quale, al momento non sono state comunicate modifiche a livello di propulsore. Infatti, il V12 aspirato da 390 CV accoppiato ad una trasmissione manuale a 5 marce, per adesso non è stato oggetto di interventi.

Inoltre, non è ancora stata comunicata una data in cui verranno diffuse le immagini dell'auto con tutte le modifiche completate. Quel che è certo è che Niels van Roij Design ha già lavorato su una Ferrari, precisamente sulla 550 Maranello, che ha convertito in shooting brake.

