I regali per i bimbi del Gaslini arrivano in moto

"Moto, regali e tanti sorrisi: anche quest'anno Babbo Natale è arrivato a Genova scortato dai 'Raiders for children', che da ormai 8 anni portano avanti un'importante iniziativa benefica dedicata ai bimbi del Gaslini.

Grazie di cuore agli organizzatori, alle forze dell'ordine che si sono unite all'evento e a tutti i volontari che ogni anno, sulle loro 'slitte a due ruote', donano giochi, libri e attimi di spensieratezza ai piccoli pazienti del nostro ospedale pediatrico". Così l'assessore regionale alla Tutela e Valorizzazione dell'Infanzia Simona Ferro, presente in piazza De Ferrari a Genova per portare il saluto di Regione Liguria all'associazione no profit 'Raiders for Children' in occasione dell'8ª edizione dell'iniziativa benefica "Un sorriso per i bambini del Gaslini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA