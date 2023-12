Smog a Lucca, divieti al traffico dal 23 al 27 dicembre

Limitazioni al traffico da domani al 27 dicembre a Lucca in seguito agli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati ultimamente e le previsioni meteo dei prossimi giorni. E' quanto deciso dal Comune, sulla base del Pac d'area.

Emessa una ordinanza, spiega una nota, che vieta la circolazione dalle 7.30 alle 19.30, tutti i giorni a partire da domani e fino al 27 dicembre compreso, alle autovetture diesel e benzina euro zero, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro zero, euro 1 ed euro 2 diesel, ciclomotori e motoveicoli euro zero (omologati prima del 17 giugno 1999) euro 1 (omologati dopo il 17 giugno 1999), oltre a veicoli ad uso speciale euro zero e autobus euro zero.



