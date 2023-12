Raccolti 9357 euro con i trattori dell'albero di Natale al Mugello

Oggi al Piazzale Michelangelo di Firenze gli allevatori del Mugello hanno consegnato alla fondazione Casa Marta 9357,95 euro, risultato della raccolta di beneficenza organizzata all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) dove lo scorso sabato pomeriggio 213 trattori si sono posizionati all'interno del paddock per formare un albero di Natale mai realizzato fino ad ora che è valso la certificazione al 'Guinness World Record'. Al termine della manifestazione la Pro loco di Scarperia e San Piero aveva preparato una cena a buffet ad offerta libera alla quale potevano partecipare tutti i quasi 10 mila spettatori che erano giunti in circuito ad assistere all'accensione dei fari e dei lampeggianti dei trattori, come fossero le 'lucine' di un albero di Natale. Oggi quindi la consegna del denaro alla presenza di Roberto Paladini e Simone Grossi, gli agricoltori organizzatori dell'evento, al sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti e a Benedetta Fantugini, la presidente della fondazione Casa Marta, struttura ancora in fase di realizzazione dalla quale nascerà un futuro centro di riferimento per le cure palliative pediatriche in Toscana, destinato ad accogliere bambini con patologie croniche complesse e accompagnarli, insieme alle famiglie, nella delicata fase di passaggio dall'ospedalizzazione al ritorno al proprio domicilio.

L'edificio avrà la sua sede in prossimità dell'Ospedale Pediatrico Meyer, ''Sono straordinariamente colpita dalla cifra raccolta - ha spiegato la Fantugini - per un evento così immediato e organizzato in pochissimo tempo, ma allo stesso modo così gioioso e 'sgangherato' proprio come quello che un bambino vorrebbe sempre vedere''. Gli organizzatori e Casa Marta, hanno poi deciso che questa donazione verrà interamente utilizzata per l'acquisto di un macchinario medico.



