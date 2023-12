Nuova Citroën ë-C3 vince il premio Ecobest 2024

La nuova Citroën ë-C3 si è aggiudicata il riconoscimento internazionale Ecobest 2024, assegnato dalla giuria di Autobest alla vettura migliore in termini di eco-compatibilità, efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale. Il modello transalpino è stato riconosciuto da una giuria di 31 giornalisti di altrettanti Paesi europei come l’auto elettrica più rilevante in arrivo nel 2024.

Equipaggiata con un motore elettrico da 83 kW (113 Cv) e una batteria da 44 kWh che offre un'autonomia fino a 320 km nel ciclo Wltp, la nuova ë-C3 dispone di un sistema di ricarica rapida da 100 kW che permette di rifornirne gli accumulatori dal 20% all'80% della capacità in soli 26 minuti. "La nuova ë-C3 - sottolineano dalla Filiale del Double Chevron - è un punto di svolta: non è solo un’auto elettrica conveniente made in Europe, in vendita a partire da 23.300 euro, ma è anche facile da usare e versatile, vanta uno stile accattivante, dotazioni adeguate e un'esperienza di bordo confortevole.

Il riconoscimento Ecobest rafforza l'impegno di Citroën nel superare i confini della mobilità, offrendo ai clienti un'auto elettrica che non solo soddisfa gli standard ambientali, ma affronta anche le sfide dell'accessibilità nei modi più innovativi".

