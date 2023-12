Koelliker tra presente e futuro nel mondo della mobilità

Un 2023 che sta per chiudersi all'insegna della crescita, e la previsione di un nuovo anno ricco di numerose attività, quello del Gruppo Koelliker che punta dritto verso il 2024 e oltre.

"Il 2023 è stato un anno di transizione - ha commentato Marco Saltalamacchia, che del Gruppo Koelliker è Ceo & executive vice president - che ci ha visto crescere tra il 60 e il 70% rispetto all'anno precedente, a sua volta complesso per elementi come la carenza di microchip. Per l'anno prossimo, ci aspettiamo ancora una crescita a doppia cifra".

I prossimi dodici mesi del gruppo saranno anche quelli che, sul fronte del prodotto a quattro ruote strettamente inteso, avranno tra i protagonisti il ritorno sul mercato italiano di un marchio storico come Mitsubishi. "Quello che sta per aprirsi - ha ricordato Saltalamacchia - è l'anno che vedrà il ritorno di Mitsubishi sul mercato italiano. Si inizierà la stagione in modo molto forte con l'arrivo di una nuova Colt e poi di altri modelli, per un totale di tre novità di prodotto che condivideremo durante il 2024 e che marcheranno la prosecuzione di un rapporto nato nel 1979".

Tante, nel corso del 2023, anche le partnership consolidate e avviate da parte di Koelliker. "Oltre alle partnership storiche come quelle con Kgm (ex SsangYong) e Mitsubishi - ha commentato il Ceo di Koelliker - abbiamo avviato quello con Microlino, che ci sta dando grandi soddisfazioni, oltre a quelle nel mondo delle due ruote con Askoll".

Nel futuro del Gruppo Koelliker, poi, c'è sempre più il concetto di nuova mobilità. "La direzione verso la quale ci muoviamo - ha detto Saltalamacchia - è anche quella della micromobilità e della 'mobilità gentile' dedicata alle grandi metropoli, che si vedono impegnate a ripensare la loro mobilità, con il concetto di servizio sempre più protagonista, oltre al prodotto".

Non ultimo, nel 2023 di Koelliker, l'apertura del Koelliker Hub, la nuova sede milanese del Gruppo, pronta a diventare nei prossimi mesi anche centro nevralgico di numerose iniziative, tra la mobilità e lo sport, passando per altro ancora.



