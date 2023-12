5 Ferrari Purosangue alla scoperta della Nuova Zelanda

Un viaggio lungo 3000 km ha portato, tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, 5 Ferrari Purosangue alla riscoperta della Nuova Zelanda. Il grand tour ha visto protagonista questa vettura, che reinterpreta la GT a quattro porte del cavallino rampante traslandone il concetto sulle ruote alte.

Questa prova dinamica ha consentito a cinquanta giornalisti internazionali di testare in prima persona le qualità della Ferrari Purosangue, alternandosi alla guida in diverse tappe di un percorso che ha attraversato le due isole, lasciandosi alle spalle le ampie autostrade che circondano la capitale Auckland fino a raggiungere le strade tortuose della catena neozelandese delle Alpi meridionali. In questo modo, gli specialisti della comunicazione hanno potuto constatare l'equilibrio generale della Purosangue, favorito dal motore V12 da 725 cv montato in posizione centrale anteriore, dallo schema transaxle, e dal sistema di sospensioni attive; oltre alle emozioni di guida garantite dall'erogazione del propulsore aspirato; ed al comfort e la raffinatezza degli interni.

