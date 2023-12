Citroën e-C3, l'elettrica con abitacolo C-Zen lounge

Tra le novità più interessanti introdotte da Citroën e-C3 c'è l'abitacolo cosiddetto C-Zen lounge. Questa filosofia innovativa per forme e sfruttamento dello spazio, prevede anche un buon equipaggiamento, a tutto vantaggio del piacere di guida quotidiano.

"Con l'introduzione del concetto C-Zen Lounge - chiariscono i progettisti del Double Chevron - , il conducente e il passeggero anteriore godono di una visione molto ampia e priva di ostacoli davanti a sé, come se guardassero attraverso un grande arco, grazie all'ampio parabrezza e alla plancia orizzontale che si estende graficamente su tutto il veicolo, ed è delimitata dalle tipiche prese d'aria verticali, che costituiscono una firma distintiva di Citroën. La plancia è suddivisa in due livelli distinti, con gli elementi tecnici nella parte superiore e un'accogliente sezione rivestita in un tessuto ispirato ai divani e denominato "Sofa Design" nella parte inferiore. Questa sezione orizzontale, rivestita in tessuto e leggermente curva, è progettata per aggiungere calore e carattere visivo all'abitacolo, amplificando le sensazioni di comfort e di serenità".

Per la prima volta senza cruscotto, la nuova ë-C3 adotta il nuovo Head-Up Display Citroën che riflette le informazioni del veicolo su una sezione nera lucida tra la parte superiore del cruscotto e la parte inferiore del parabrezza.

Il nuovo volante multifunzione compatto è più piccolo e maneggevole, ed è regolabile in altezza e inclinazione per evitare interferenze con l'Head-Up Display Citroën quando quest'ultimo è in funzione. Al centro della plancia è presente uno schermo di infotainment flottante, a colori, da 10,25 pollici, leggermente inclinato verso il guidatore, mentre il sistema "My Citroen Play with Smartphone Station" con un'App dedicata è offerto di serie ai proprietari del modello "You" per accedere a musica, radio, chiamate e navigazione tramite il proprio dispositivo.

"Siamo molto orgogliosi dell'ampio abitacolo - evidenzia Boris Reinmöller, responsabile della progettazione -, in particolare del nuovo trattamento della plancia con la sua sovrapposizione tra la sezione superiore, più pulita e tecnica, e la sezione inferiore, più calda, in stile "Sofa Design". È raro, in questo segmento, che la parte superiore della plancia abbia un aspetto così ordinato sui lati destro e sinistro. La collocazione dell'infotainment o della base per smartphone al centro dello schermo centrale ci ha permesso di non doverli integrare in modo ingombrante o antiestetico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA