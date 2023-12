Koelliker e Mobilize Financial Service uniti per Mitsubishi

Una nuova partnership strategica, quella tra Koelliker e Mobilize Financial Services, pensata per supportare lo sviluppo delle attività di Mitsubishi in Italia.

L'accordo arriva dopo il recente rinnovo del sodalizio tra Koelliker e Mitsubishi per il mercato Italia.

Il Gruppo Koelliker distribuisce il brand Mitsubishi Motors Company da 44 anni, da quando nel 1979 è stata costituita la Mitsubishi Motors Automobili Italia, mentre la collaborazione tra Mobilize Financial Services e Koelliker è iniziata con l'arrivo di Microlino durante l'estate scorsa.

Questo nuovo passo ha arricchito la gamma dei marchi gestita da Mobilize Financial Services e comprende i finanziamenti Finimport, all'ingrosso e al dettaglio, al fine di offrire una partnership aziendale a 360 gradi.

"Come azienda da sempre attenta ai temi di sostenibilità e innovazione nel settore della mobilità - ha commentato Marco Saltalamacchia, Ceo & executive vice president di Koelliker - non avremmo potuto scegliere partner più vicino a noi in termini di vision ed obiettivi. Con Mobilize Financial Services si è creato fin da subito un legame, rafforzato dai risultati ottenuti dalla prima attività incentrata sulla nostra Microlino".

"Siamo molto contenti - ha dichiarato invece Fabrizio Ruggiero, direttore generale di Mobilize Financial Services - di poter annunciare l'inizio di questa nuova partnership con il Gruppo Koelliker a sostegno della commercializzazione della marca Mitsubishi in Italia. A partire da gennaio 2024, Mobilize Financial Services attraverso il Gruppo Koelliker e la sua rete di concessionari, metterà a disposizione della clientela finanziamenti e servizi con il marchio commerciale Mobilize Financial Services".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA