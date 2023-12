Erdogan regala l'auto elettrica turca Togg a Viktor Orban

In occasione della sua visita in corso a Budapest, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha regalato al premier ungherese, Viktor Orban, una Togg, l'auto elettrica prodotta da Ankara che è stata messa sul mercato nei mesi scorsi anche se per ora è disponibile soltanto in Turchia.

Lo rendono noto vari media turchi mostrando fotografie di Orban che guida la Togg con Erdogan seduto come passeggero.

Nei mesi scorsi, in occasioni di alcune visite di Stato, Erdogan aveva regalato la Togg anche ad altri leader politici, come il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (Mbs), il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan e il presidente del Kazakhstan, Kassym Jomart Tokayev.





