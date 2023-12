Parcheggi FS PARK ex O.C.A. e P2 Napoli si pagano con Telepass

Dopo i parcheggi di Via Marsala, nei pressi della Stazione Termini di Roma, il servizio di pagamento con Telepass approda a Napoli al Parcheggio ex O.C.A.

in Corso Meridionale e al Parcheggio P2 di Piazza Garibaldi, entrambi nei pressi della Stazione Centrale. "Grazie alla collaborazione con FS PARK, società del Polo Urbano del Gruppo FS, - è quanto scritto in una nota - gli utenti in possesso del dispositivo possono entrare e uscire dal parcheggio della struttura senza biglietto, né fila alla cassa e contanti. Una modalità comoda e veloce per accedere alle strutture convenzionate così come avviene in autostrada, con l'importo della sosta addebitato direttamente sul conto Telepass senza costi aggiuntivi secondo gli accordi nel proprio contratto.

Inoltre, scaricando l'app Telepass, è possibile fare la propria nota spese accedendo all'archivio delle soste". "Telepass con il pagamento dei parcheggi in struttura conferma la sua filosofia Safe&Clean, volta a offrire ai propri clienti una piattaforma sempre più completa di servizi digitali per la mobilità, garantendo in modo semplice e veloce il risparmio di tempo e la massima sicurezza in termini di riduzione delle occasioni di contatto grazie alla sua natura cashless, nel rispetto dell'ambiente. Un ulteriore passo in avanti che si rivela propedeutico a superare la precedente concezione dei parcheggi che FS PARK (già Metropark), in allineamento con le previsioni del Piano Industriale del Gruppo FS, punta a trasformare come importanti hub multimodali per una mobilità sempre più green e condivisa. Inoltre la società del Polo Urbano punta ad espandere il proprio portfolio fino a un totale di 250 parcheggi", conclude la nota di Fs Park.



