Ladro 'seriale' danneggia 30 auto per rubare, arrestato

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato l'altra notte un 19enne di origine pakistana, residente in provincia e già con precedenti, ritenuto autore di una serie di furti con scasso ai danni di auto parcheggiate in via del Lavoro e dintorni, zona San Donato. Sono almeno una trentina le vetture che avrebbe danneggiato, infrangendo i finestrini, per rubare all'interno. A dare l'allarme al 112 è stato un residente, che ha visto il ladro in azione. All'arrivo delle pattuglie si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato.

E' stato trovato in possesso di un grande quantitativo di materiale, fra attrezzi da scasso (compreso un rompivetro) e refurtiva: telecomandi per l'apertura dei cancelli automatici, una carta di circolazione, un tagliando per invalidi, sette telepass, otto paia di occhiali, un Ipod, una Dashcam e una pochette da donna con dentro orecchini e anelli. Agli accertamenti per verificare il numero complessivo di auto danneggiate ha partecipato anche la polizia, che a sua volta aveva ricevuto segnalazioni. La refurtiva recuperata è custodita negli uffici della caserma Varanini di via Agucchi, in attesa di essere restituita ai proprietari.

Il 19enne, su disposizione della Procura è stato arrestato per furto aggravato e continuato e portato in camera di sicurezza. Da lì non è mai andato in carcere perché, sebbene l'arresto sia stato convalidato, all'udienza con rito per direttissima è stato subito rimesso in libertà, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA