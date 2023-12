Jeep Avenger è 'Auto elettrica urbana dell'anno'

Si arricchisce la lista di riconoscimenti attribuiti a Jeep Avenger, che si è aggiudicata anche il titolo di 'Auto elettrica urbana dell'anno' nell'ambito degli Electrifying.com Awards 2024.

I veicoli elettrici vincitori sono stati selezionati per i loro risultati e innovazioni nel settore della mobilità e Jeep Avenger è stata da una giuria composta da alcuni giornalisti specializzati sul fronte delle auto elettriche. In particolare, Jeep Avenger ha superato la concorrenza puntando su stile, dimensioni adatte per l'ambiente urbano, oltre che per il suo propulsore elettrico.

"La Jeep Avenger - ha commentato Ginny Buckley, fondatore e Ceo di electrifying.com - è una boccata d'aria fresca e ci piace il modo in cui Jeep sta approcciando a questa nuova era della mobilità. Lo stile, firmato dal Design Studio Jeep Europe di Torino, è inconfondibilmente Jeep ma in dimensioni compatte, il che rende Avenger perfettamente a proprio agio in un ambiente urbano".

A partire da gennaio 2024, sono quattordici i riconoscimenti internazionali conquistati dall'ultima arrivata in ordine di tempo nella famiglia Jeep.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA