Salvini, a Milano gli autovelox per fare cassa non salvano vite

"Gli autovelox vanno bene nei punti ad alta incidentalità ma non vanno messi random per fare cassa e spennare gli automobilisti, perché cosi non salvano vite e ambiente, servono solo a rimpinguare alcune casse". Lo ha detto il ministro a Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini parlando della mobilità a Milano a Italia Direzione Nord. Su questo tema il ministro e vicepremier ha poi attaccato il sindaco Giuseppe Sala: "Un sindaco che impedisce di venire a lavorare a chi non ha l'ultimo modello di auto non fa bene all'ambiente e danneggia centinaia di lavoratori. Chi pensa che si deve andare solo a 30 all'ora danneggia lo sviluppo della città".



