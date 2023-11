Contromano davanti ai carabinieri, non conosceva i segnali

Senza patente, contromano e senza alcuna difficoltà è passato davanti alla caserma dei carabinieri di Sora, in provincia di Frosinone: un diciottenne della zona è stato inseguito e bloccato da una delle gazzelle del Nucleo Radiomobile. Lo aveva incrociato su Lungoliri Matteucci mentre al volante di una Fiat Panda percorreva la strada nella direzione di marcia vietata, provenendo sempre in senso vietato da via Servilio Barea, cioè era passata davanti all'ingresso della caserma.

Una volta bloccata la Panda i carabinieri hanno pensato ad una distrazione del conducente oppure ad un navigatore andato in tilt. Invece si sono trovati di fronte ad un ragazzo diventato maggiorenne da una settimana, che non aveva la minima cognizione dei segnali stradali, non aveva mai conseguito la patente.

Viaggiava con una ragazzina accanto. L'auto era stata noleggiata da un 25enne che poi gli aveva dato le chiavi all'insaputa del noleggiatore.

All'inizio il diciottenne ha provato a dire che aveva dimenticato a casa la patente: ma sul terminale non risultava rilasciata. Allora ha detto che aveva superato l'esame ma non aveva ancora ritirato il documento di guida. Quando i carabinieri gli hanno fatto notare che aveva 18 anni e sette giorni di età ha ribattuto che si era iscritto quando era ancora minorenne alla scuola guida. Alla fine, il veicolo è stato riconsegnato al proprietario dell'autonoleggio, mentre al neo maggiorenne sono stati consegnati due verbali: per la guida senza patente e la guida in senso vietato. Al firmatario del noleggio, il verbale per l'incauto affidamento.



