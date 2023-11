Benzina ai minimi dell'anno, self a 1,813 euro al litro

Nonostante il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina a due millesimi dal minimo dell'anno dello scorso maggio e il gasolio sotto 1,8 euro al litro. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di un centesimo al litro.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,813 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,815, pompe bianche 1,810), diesel self service a 1,793 euro/litro (-2, compagnie 1,796, pompe bianche 1,786).

Benzina servito a 1,955 euro/litro (-2, compagnie 1,994, pompe bianche 1,876), diesel servito a 1,935 euro/litro (-1, compagnie 1,976, pompe bianche 1,851). Gpl servito a 0,721 euro/litro (invariato, compagnie 0,729, pompe bianche 0,712), metano servito a 1,454 euro/kg (+2, compagnie 1,456, pompe bianche 1,452), Gnl 1,430 euro/kg (invariato, compagnie 1,434 euro/kg, pompe bianche 1,427 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,902 euro/litro (servito 2,167), gasolio self service 1,880 euro/litro (servito 2,151), Gpl 0,848 euro/litro, metano 1,537 euro/kg, Gnl 1,472 euro/kg.



Mimit, benzina al prezzo medio più basso da inizio 2023

Oggi, 24 novembre 2023, il prezzo medio alla pompa della benzina ha raggiunto il minimo storico per l'anno in corso. Lo rileva il ministero delle Imprese e del Made in Italy secondo cui è "un risultato a cui ha contribuito anche l'esposizione del prezzo medio, che ha portato a un contenimento del margine di distribuzione". Il prezzo medio nazionale della benzina rilevato sulla rete stradale è di 1,81 euro al litro, lo stesso valore registrato dal 17 al 19 maggio, il più basso dall'inizio dell'anno. Negli ultimi due mesi, il costo per litro della benzina è diminuito di quasi 20 centesimi e quello del gasolio di circa 15 centesimi.L'esposizione del prezzo medio, per il Mimit, ha portato a un contenimento del margine di distribuzione di circa 8-9 centesimi al litro se si confronta l'estate 2023 con quella precedente e, di conseguenza, del prezzo industriale della benzina. "Grazie ai contenuti margini di distribuzione, in Italia il prezzo industriale del carburante risulta oggi stabilmente più basso di Germania, Francia e Spagna", si legge nella nota.

