A Balvano una strada con asfalto fatto con pneumatici usati

Trs Tyres Recycling Sud, in collaborazione con la start-up innovativa Rub-Lab e la società consortile Ecopneus, principale operatore in Italia nel recupero degli pneumatici fuori uso (Pfu), ha inaugurato oggi presso il presso il proprio stabilimento di Balvano (Potenza) un nuovo tratto di asfalto realizzato utilizzando polverino di gomma ricavato da pneumatici fuori uso.

L'impiego di questa soluzione, frutto di ricerca scientifica avanzata, promette sicurezza, sostenibilità ambientale e prestazioni meccaniche ottimali. Per la sua realizzazione è stato utilizzato uno specifico polverino ingegnerizzato di gomma riciclata da Pfu, che migliora la compatibilità del polverino con il bitume, garantendo prestazioni superiori. La tecnologia utilizzata non necessita di alcun adattamento degli impianti di asfalto, né di macchinari specifici per la stesa e compattazione, ed è stata già sperimentata con successo per la realizzazione di tratti stradali comunali ad Alcamo e Castelvetrano in provincia di Trapani.

Grazie alla presenza della gomma, la pavimentazione garantisce sostenibilità ambientale e una resistenza superiore alle sollecitazioni derivanti dal traffico, assicurando nel contempo prestazioni acustiche e meccaniche durature.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tecnica scientifica di Rub-Lab ed utilizzando la gomma proveniente dalla filiera gestita da Ecopneus, mentre i lavori di posa sono stati eseguiti dall'impresa Turlione di Baragiano (Potenza).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA