Ha 80 pneumatici nel furgone, denunciato per furto aggravato

I carabinieri della Stazione di Pieve di Bono hanno denunciato per furto aggravato un 40enne della Costa d'Avorio residente da tempo in provincia di Bergamo e privo di stabile occupazione lavorativa. L'uomo, comunica una nota dell'Arma, è stato sorpreso da una pattuglia nei pressi di una officina sulla ss237 del Caffaro mentre trafugava pneumatici per caricarli su un furgone.

I due militari si sono avvicinati, illuminando con le torce le immediate adiacenze del mezzo, e rinvenendo per terra 7 pneumatici appena rubati. L'uomo era invece nascosto nell'abitacolo del veicolo e vistosi scoperto si è consegnato spontaneamente senza opporre resistenza. I carabinieri hanno trovato altri 80 pneumatici nel retro del furgone, poi sequestrati, per i quali l'uomo non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione, non essendo chiaramente in possesso di alcuna documentazione di trasporto o di acquisto.



