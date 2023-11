Mini Minds, Mini Electric speciale con i disegni dei bimbi

Un progetto speciale firmato da Mini con Crayola, porta i disegni dei bambini direttamente sulla carrozzeria di una Mini Elecrtric. Con il titolo di 'Mini Minds... con Crayola", la casa automobilistica, in collaborazione con l'azienda specializzata anche in prodotti di cancelleria, ha infatti promosso un concorso, aperto a bambini dai 4 ai 10 anni, che ha ricevuto centinaia di inscrizioni Regno Unito.

"Siamo stati veramente ispirati dalla creatività mostrata dai bambini - ha commentato Frederico Izzo, responsabile di Mini Uk e Irlanda - tra disegni dedicati alla sostenibilità e alla natura". Alla fine, il vincitore del concorso è stato Oliver Gorrod, di Didcot, nell'Oxfordshire che ha avuto modo di vedere il suo disegno riportato su una vera Mini. Il disegno è stato replicato su una pellicola in vinile e applicata ad una Mini Electric.

L'auto ha anche fatto visita alla scuola del bambino, per consegnare un carico di materiale firmato Crayola, per Gorrod e per tutti i suoi compagni di scuola. Il giovane 'designer', come premio per aver vinto il concorso, si è aggiudicato anche un tour dello stabilimento di Mini a Oxford, per osservare da vicino come viene realizzata una Mini Electric.

"Siamo entusiasti di aver dato visibilità al design pensato da Oliver - ha detto ancora Izzo - e speriamo che continui a sognare in grande in futuro".



