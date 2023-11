Bodega conquista il campionato italiano ATCC 2023

Giuseppe Bodega è il campione 2023 dell'ATCC Italy, grazie ad una stagione in cui ha conquistato 4 vittorie e 7 podi, che ha visto la sua conclusione con l'ultima tappa andata in scena al Misano World Circuit.

La vittoria del campionato da parte del pilota lecchese è arrivata al culmine di un percorso intenso, e si è concretizzata solamente nell'ultimo round.



Si tratta di un risultato, figlio dell'ambizioso progetto A45E1, maturato dopo 2 anni grazie alla sinergia con il team diretto da Massimo Arduini ed il supporto dell'esperto Fulvio Ferri, che ha conquistato il titolo di vice campione Italiano per un lusinghiero uno-due in cima alla classifica di campionato.

"E' stato un anno incredibile, un continuo capovolgimento di fronte fino all'ultima gara - ha commentato Giuseppe Bodega, neo campione italiano - sono davvero emozionato, non ho parole. Per me si tratta del mio primo titolo, ho aspettato e lavorato tanto per raggiungere questo momento. E' il coronamento di un sogno a lungo inseguito"! "Sono stracontento per Giuseppe, ha inseguito a lungo questo obiettivo e finalmente ci è riuscito - ha aggiunto Massimo Arduini, al comando del team che porta avanti il progetto A45E1 - ha pienamente meritato il titolo, ha lottato, ci ha provato, si è messo in discussione ed ha vinto".



