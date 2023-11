Alpine a Milano AutoClassica all'insegna delle prestazioni

Alpine Italia sarà anche quest'anno tra i protagonisti di Milano AutoClassica, il Salone dell'Auto Classica e Sportiva in calendario a Fiera Milano Rho dal 17 al 19 Novembre.

Il brand sportivo del Gruppo Renault metterà a disposizione degli appassionati uno stand com quattro versioni differenti dei propri modelli, a cominciare dalla Alpine A110, la porta d'ingresso all'universo Alpine, caratterizzata da leggerezza e dinamicità in ogni circostanza. La ricetta 'perfetta' di Alpine è l'abbinamento del telaio della casa francese con la motorizzazione da 252 cv.

Sempre allo stand sarà presente una Alpine A110 Gt, la coupé sportiva Gran Turismo della gamma. In questo caso, il motore da 300 cv abbinato al telaio Alpine la rende l'auto sportiva ideale per gli spostamenti quotidiani, ma anche per i lunghi viaggi.

Alpine A110 S, anche lei presente in occasione dell'evento milanese, è equipaggiata con il telaio Sport che valorizza il motore da 300 cv. Sportiva nell'anima, è dotata, in opzione, di pneumatici semi-slick e Kit Aerodinamico specifico per soddisfare i conducenti che desiderano una guida più spinta, soprattutto in pista.

A Milano non mancherà nemmeno la Alpine A110 R, la versione più radicale, più leggera e affusolata, ispirata al mondo delle gare automobilistiche, complice la riduzione del peso a 1.082 kg, unitamente a cofano, lunotto posteriore e diffusore rivisitati e specifici per questa versione.

Anche il telaio, oggetto di una messa a punto esclusiva, il motore 1,8 l da 300 cv e l'atmosfera racing che si respira all'interno dell'abitacolo, contribuiscono a rendere l'esperienza di guida più intensa che mai a bordo di questa vettura.

