McLaren 750S con tema 3-7-59 per la Triple Crown

McLaren, attraverso la 750S con il tema 3-7-59, celebra le storiche vittorie della Triple Crown: un riconoscimento per chi riesce a conquistare la 500 Miglia di Indianapolis, il Gran Premio di Monaco di F1 e la 24 Ore di Le Mans.

Realizzata dal reparto McLaren Special Operations, identificato dalla sigla MSO, questa sportiva è prodotta in soli 6 esemplari, già venduti, e mette in mostra diverse variazioni sul tema 3-7-59, gli stessi numeri utilizzati in gara dalle tre auto vincitrici, nelle rispettive competizioni, nel 1974, 1984 e 1995.

Svelata dal pilota di F1 Lando Norris, insieme all'alfiere McLaren nella IndyCar Pato O'Ward, e Derek Bell, che ha gareggiato due volte a Le Mans con una McLaren F1 GTR, la 750 S con tema 3-7-59 ha richiesto oltre 1200 ore di lavoro e combina più di 20 diversi colori ed effetti di vernice che fanno riferimento alle tre gare della Triple Crown ed alle McLaren vincenti. Gli interni, realizzati su misura, presentano ulteriori dettagli riferiti alla Triple Crown che completano la livrea esterna "Mentre celebriamo il 60° anniversario della fondazione della McLaren - ha dichiarato Michael Leiters, chief executive officer McLaren Automotive - riflettiamo ovviamente sul nostro retaggio di spingerci oltre i confini, sia negli sport motoristici che, più recentemente, nell'eccellenza delle supercar e delle hypercar.

Il tema 3-7-59 trae ispirazione da entrambe queste aree, come una vetrina di prestazioni estreme che rende omaggio alla nostra Triple Crown".

