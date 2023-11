L'ECOdolomitesGT tra passi montani e sostenibilità

Si è conclusa nella tarda serata di domenica 12 novembre a Primiero San Martino di Castrozza, l'ECOdolomitesGT, manifestazione sportiva automobilistica riservata alle vetture elettriche.

L'e-rally di regolarità e consumo, organizzato da RaceBioConcept BioDrive Academy e l'Automobile Club di Trento, in collaborazione con ECOmove e valevole per l'International Bridgestone Fia ecoRally Cup 2023 e il Trofeo eRally del Campionato Italiano Energie Alternative, ha avuto luogo su strade aperte al traffico.

Il percorso, con partenza e arrivo nella località trentina, ha toccato diversi angoli delle Dolomiti in Trentino, Veneto e Alto-Adige, valicando diversi passi e attraversando numerose località. 440 i chilometri totali, con un massimo di circa 230 chilometri tra una ricarica e l'altra per le auto elettriche.

Nove, invece, sono state le prove speciali, per un totale di circa 230 chilometri, durante le quali i driver hanno dovuto cimentarsi per mantenere le specifiche medie imposte dai regolamenti, rilevate al decimo di secondo, consumando il meno possibile.

La competizione, oltre a premiare la bravura dei concorrenti nel rispettare tempi e percorsi imposti dal road-book, ha riconosciuto anche anche la qualità dello stile di guida, che unito all'efficienza tecnologica della vettura andava a comporre il punteggio.

"I consumi - ha spiegato Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del RaceBioConcept Team & BioDrive Academy e co-organizzatore -s ono dedotti mediante innovativi telerilevamenti, applicando una speciale formula Fia che tiene conto anche delle performance di omologazione Wltp di ciascuna vettura iscritta".



Classifiche L'ECOdolomitesGT 2023 è l'ultima tappa dell'International Bridgestone Fia ecoRally Cup 2023, che dopo aver toccato diversi Paesi, quali Svezia, Spagna, Repubblica Ceca, Portogallo, Svizzera, Slovenia, e Montecarlo, è arrivato in Italia, nelle valli dolomitiche, a definire la classifica finale.

La gara ha confermato l'internazionalità dell'evento, con equipaggi provenienti da Italia, Francia, Germania, Polonia, Canada, Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca e Slovenia. Sul gradino più alto del podio dell'ECOdolomitesGT 2023, l'italiano Guido Guerrini e il francese Artur Prusak, del team italiano Autotest Motorsport - Io vivo in Toscana, su Kia e-Niro.

"La nostra passione per le alimentazioni alternative arriva da lontano - ha sottolineato ancora Mario Montanucci Pignatelli - quando, nel 2005 con le nostre safety car abbiamo aperto e chiuso il 25° Rallye Internazionale di San Martino di Castrozza e Primiero. Fin da subito l'intento è stato quello di promuovere la mobilità ecologica, dimostrando sulla strada le performance e l'affidabilità delle vetture meno inquinanti".



