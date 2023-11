'Arrivate in Russia oltre 1.300 auto lusso nonostante sanzioni'

Almeno 1.319 auto di lusso per un valore complessivo di 229,6 milioni di dollari (circa 215 milioni di euro) sono entrate in Russia da quando gli Stati Uniti e l'Ue hanno vietato le esportazioni di automobili di fascia alta vero il Paese nel marzo del 2022: lo riporta il media russo indipendente Verstka, che cita un'indagine interna basata sui dati delle dogane. La Russia ha ricevuto, tra le altre auto, 551 Land Rover, 226 Mercedes-Benz e 177 Porsche da quando il divieto su tali esportazioni è entrato in vigore il 15 marzo 2022. Nella lista ci sono anche 42 supercar, la più costosa delle quali è una Ferrari 812 Competizione, del valore di quasi 534.000 dollari.



