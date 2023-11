Lexus è Official Automotive Partner delle ATP Finals

Lexus è Platinum Partner ed Official Automotive Partner delle Nitto ATP Finals, che vedranno impegnati gli atleti dal 12 al 19 novembre nello scenario del Pala Alpitour di Torino. Si tratta di un'occasione per il brand di consolidare la partnership con il mondo dello sport e, nello specifico, con il tennis, considerando la collaborazione globale, siglata lo scorso giugno con ATP Tour.

Per la prima volta Lexus è l'auto l'auto ufficiale delle ATP Finals e, per sottolineare la sinergia con l'ATP Tour per contrastare il cambiamento climatico, porterà a Torino la sua Gamma Electrified, che annovera anche il nuovo RZ Full Electric ed il "Luxury Mover" LM.

In tutto saranno 43 le vetture del marchio giapponese con le quali si sposteranno giocatori, componenti dei team e dell'organizzazione, e ad altri ospiti durante il torneo. Inoltre, grazie ad una lounge esclusiva nel Pala Alpitour e ad un'esposizione esterna nel Fan Village dedicata al nuovo LBX, il brand sottolineerà la sua presenza nel corso dell'evento.





